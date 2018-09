New York (SID) - Der deutsche Eishockey-Torhüter Thomas Greiss hat mit den New York Islanders den ersten Saisonsieg in der nordamerikanischen Profiliga NHL eingefahren. Der 29-Jährige gewann mit seinem neuen Team nach zwei Niederlagen gegen den Titelverteidiger Chicago Blackhawks 4:2 gegen die Winnipeg Jets. Dabei entschärfte Goalie Greiss 22 von 24 Schüssen auf das Islanders-Tor.

Ohne den am Rücken verletzten Nationalspieler Dennis Seidenberg warten die Boston Bruins derweil weiter auf das erste Erfolgserlebnis. Der sechsmalige Stanley-Cup-Sieger unterlag in eigener Halle Vize-Meister Tampa Bay Lightning mit 3:6 und kassierte die dritte Niederlage im dritten Spiel.