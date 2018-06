Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am kommenden Sonntag die Türkei besuchen. In Ankara stehen unter anderem Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Ahmet Davutoglu auf dem Programm. Als Themen nannte Regierungssprecher Steffen Seibert unter anderem den Konflikt in Syrien, die Flüchtlingskrise und den Kampf gegen Terrorismus. Der Besuch findet nur wenige Tage vor der Parlamentswahl in der Türkei am 1. November statt.

