Philadelphia (SID) - Die New York Giants mit dem wieder genesenen deutschen Footballer Markus Kuhn haben in der US-Profiliga NFL den dritten Sieg in Serie gefeiert. Gegen die San Francisco 49ers gewannen die Giants mit 30:27. Erst 21 Sekunden vor dem Ende konnte Larry Donnell nach Pass von Star-Quarterback Eli Manning den entscheidenden Touchdown und damit den Sieg sichern.

Der Mannheimer Defensive Tackle Kuhn hatte zuletzt wegen einer Knieverletzung gefehlt. New York ist damit Erster der NFC East.

Weiter Letzter der NFC South nach fünf Spieltagen sind hingegen die New Orleans Saints um den Hamburger Kasim Edebali. Der Super-Bowl-Champion von 2010 verlor bei den Philadelphia Eagles mit 17:39 und kassierte damit die vierte Saisonniederlage (bei nur einem Sieg).