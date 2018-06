Paris (AFP) Wikileaks-Gründer Julian Assange steht Pate für eine Figur im neuesten Band der Asterix-Comicreihe. Der politische Aktivist ist Vorbild für Polemix, einem Journalisten, der die Dorfbewohner über die Vorgänge im Römischen Reich aufklären will, verriet Jean-Yves Ferri, Autor des jüngsten Asterix-Bandes "Der Papyrus des Cäsar", am Montag bei einer Pressekonferenz in Paris. Am 22. Oktober erscheint weltweit der Band, den Ferri gemeinsam mit Zeichner Didier Conrad herausbringt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.