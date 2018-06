Paris (AFP) Frankreichs Regierung hat der Auslieferung des früheren kasachischen Oligarchen und Oppositionellen Muchtar Abliasow an Russland zugestimmt. Premierminister Manuel Valls habe bereits Mitte September ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, sagte Abliasows Anwalt Peter Sahlas am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Sein Mandant, der derzeit in einem Gefängnis bei Paris in Auslieferungshaft sitzt, wolle die Entscheidung vor Frankreichs oberstem Verwaltungsgericht, dem Staatsrat in Paris, anfechten.

