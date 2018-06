Liverpool (dpa) - Trainer Jürgen Klopp erstmals das Training des FC Liverpool geleitet. Die Einheit im Trainingscenter in Melwood fand - wie bei den Teams in der englischen Premier League üblich - unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Nach Angaben des "Liverpool Echo" dauerte das Training zwischen 60 und 75 Minuten und begann mit einer Ansprache des 48-Jährigen. Zahlreiche Stars wie Deutschlands Fußball-Nationalspieler Emre Can standen wegen Länderspielreisen nicht zur Verfügung. Das erste Premier-League-Spiel unter Coach Klopp bestreitet der FC Liverpool Samstag bei den Tottenham Hotspur.

