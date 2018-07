Leipzig (SID) - Bundestrainer Joachim Löw hat in der erfolgreichen Qualifikation zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich insgesamt 29 Spieler eingesetzt (WM 2014: 24). In zehn Spielen mit 24:9 Toren gab es sieben Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen - die erste überhaupt gegen Polen (0:2 in Warschau) sowie die erste in einem Pflichtspiel gegen Irland (0:1 in Dublin).

Nur Weltmeister Jerome Boateng bestritt alle zehn Spiele (und immer über die volle Distanz), beim Anlauf nach Brasilien waren es in Manuel Neuer (900 Minuten), Mesut Özil (892) und Thomas Müller (794) noch drei Profis.

Kurzarbeiter war der Leverkusener Lars Bender, der mit nur elf Minuten bei einem einzigen Auftritt die geringste Einsatzzeit aufweist. Bastian Schweinsteiger, der Philipp Lahm nach der WM als Kapitän nachfolgte, stand in nur vier Spielen (360 Minuten) auf dem Platz.

Die 24 Treffer verteilten sich auf neun Spieler. Herausragender Torschütze war Thomas Müller mit neun Treffern. Der Münchner hat damit genau so viele Tore erzielt wie die drei Zweitplatzierten - Mario Götze, Max Kruse und André Schürrle - zusammen. In der WM-Qualifikation war noch Mesut Özil mit acht Treffen der beste Schütze; diesmal ging der Arsenal-Profi komplett leer aus.

Die Bilanz der EM-Qualifikation im Überblick:

Spiele:

Schottland 2:1 (1:0)/7. September 2014 in Dortmund

Polen 0:2 (0:0)/11. Oktober 2014 in Warschau

Irland 1:1 (0:0)/14. Oktober 2014 in Gelsenkirchen

Gibraltar 4:0 (3:0)/14. November 2014 in Nürnberg

Georgien 2:0 (2:0)/29. März 2015 in Tiflis

Gibraltar 7:0 (1:0)/13. Juni 2015 in Faro/Portugal

Polen 3:1 (2:1)/4. September 2015 in Frankfurt/Main

Schottland 3:2 (2:2)/7. September 2015 in Glasgow

Irland 0:1 (0:0)/8. Oktober 2015 in Dublin

Georgien 2:1 (0:0)/11. Oktober 2015 in Leipzig

7 Siege - 1 Unentschieden - 2 Niederlagen; Tordifferenz 24:9

Torschützen (9 Spieler/24 Tore): Müller (9), Götze, Kruse, Schürrle (je drei), Gündogan (zwei), Bellarabi, Kroos, Reus, Eigentor Gibraltar (alle 1)