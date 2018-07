Leipzig (SID) - Fußball-Weltmeister Deutschland bezieht im kommenden Jahr sein EM-Trainingslager in Ascona am Lago Maggiore, wo die DFB-Auswahl auch 2008 während der EM in Österreich und der Schweiz residiert hatte. DFB-Teammanager Oliver Bierhoff kann nach dem 2:1 (0:0) der DFB-Auswahl gegen Georgien, mit dem sich Deutschland am Sonntag in Leipzig das Ticket für die EURO 2016 (10. Juni bis 10. Juli) in Frankreich sicherte, die letzten Details klären.

"Das Tessin bietet die besten Voraussetzungen", hatte Bierhoff bereits im Vorfeld gesagt. Bundestrainer Joachim Löw wird voraussichtlich wenige Tage nach dem Ende der Bundesliga-Saison am 14. Mai mit dem Gros seiner EM-Kandidaten in der Schweiz die Vorbereitung auf die Endrunde beginnen, die nach Angaben von Bierhoff zehn bis zwölf Tage dauern wird.

In der unmittelbaren Vorbereitung wird Deutschland noch zwei Testspiele absolvieren - das erste möglicherweise in der Schweiz oder Österreich, die Generalprobe aber zu Hause vor eigenem Publikum. Die Gegner stehen noch nicht fest und sollen erst nach der Auslosung der EM-Gruppen am 12. Dezember in Paris klar gemacht werden.

Bereits während der EM 2008 hatte Löw während des Turniers mit seiner Mannschaft im Luxushotel Giardino gewohnt, wo der DFB-Tross wohl auch im kommenden Jahr für die Vorbereitungszeit Quartier bezieht. 2008 war Deutschland bis ins EM-Finale gekommen, wo es Spanien unterlag (0:1).

In Évian-Les-Bains am Genfer See hatte der DFB zuvor bereits sein EM-Quartier Hotel Ermitage für die gesamte Zeit des Turniers in Frankreich plus Vorlaufzeit gebucht.