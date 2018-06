London (AFP) Britische Experten haben womöglich ein Kriegsschiff aus der berühmten Flotte von König Henry V. aus dem frühen 15. Jahrhundert entdeckt. Bei einem Wrack, das im Schlamm des Flusses Hamble nahe Southampton vergraben sei, handele es sich wahrscheinlich um die Überreste der "Holigost" (Holy Ghost, heiliger Geist), teilte die Organisation Historic England am Montag mit. Der Historiker Ian Friel habe das 600 Jahre alte Wrack mithilfe von Luftaufnahmen aufgespürt. Ganz in der Nähe war schon in den 30er Jahren das Flaggschiff von Henry's Flotte gefunden worden, die "Grace Dieu".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.