Bagdad (AFP) Die irakischen Behörden prüfen nach eigenen Angaben Berichte, wonach der Chef der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bei einem irakischen Luftangriff auf seinen Konvoi am Wochenende verletzt wurde. Noch seien die Behörden dabei, die Informationen zu sammeln und zu überprüfen, sagte Innenministeriumssprecher Saad Maan am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Bagdad. Die irakischen Sicherheitskräfte hatten am Sonntag gemeldet, der Konvoi von IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi sei nahe der Grenze zu Syrien aus der Luft bombardiert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.