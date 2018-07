Mailand (AFP) Der US-italienische Autobauer Fiat Chrysler läutet den Börsengang seiner Luxusmarke Ferrari ein. Das Unternehmen teilte am Montag offiziell mit, dass Ferrari an der New Yorker Wall Street an die Börse gehe. Ein genaues Datum nannte Fiat Chrysler jedoch weiterhin nicht. Nach Angaben der Forschungsgruppe Dealogic soll der Handel mit Ferrari-Aktien unter dem Kürzel "RACE" am 20. Oktober beginnen.

