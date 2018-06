Berlin (dpa) - Grünen-Chef Cem Özdemir hat die Europäische Union nach dem Attentat in Ankara aufgefordert, Gespräche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf Eis zu legen. Man dürfe bis zur Wahl am 1. November nichts tun, was als Stärkung von Erdogan verstanden werden könnte. Das sagte Özdemir den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Jedes Abkommen wäre ein Signal, dass Erdogan für die EU ein normaler Gesprächspartner sei. Das könne aber kein Staatschef sein, der den Tod von Bürgern, Polizisten und Soldaten in Kauf nehme.

