Luxemburg (dpa) - Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier will gegen Ende dieser Woche in Teheran und Riad für eine politische Lösung im Syrien-Konflikt werben. "Wir brauchen die regionalen Akteure und stoßen da auf Hindernisse, die in dem Verhältnis zwischen Iran und Saudi-Arabien liegen", sagte der Sozialdemokrat am Rande des Treffens mit seinen europäischen Kollegen in Luxemburg. Der Iran gilt als einer der wichtigsten Partner des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad . Zu einem der größten Assad-Gegner zählt Saudi-Arabien.

