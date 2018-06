Berlin (AFP) In Berlin ist am Sonntag ein Mann wegen eines mutmaßlich rassistisch motivierten Überfalls festgenommen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Verdächtige ein den frühen Morgenstunden einem auf einer U-Bahnhof-Bank schlafenden Schwarzen ein Elektroschockgerät an die Schläfe gehalten und den sogenannten Teaser auch ausgelöst haben. Der angegriffene 22-Jährige habe sich daraufhin gewehrt und sei von dem Angreifer rassistisch beleidigt worden.

