Berlin (dpa) - Die Transitzonen-Pläne der Union reißen in der Flüchtlingskrise tiefe Gräben in der schwarz-roten Koalition auf. Führende Sozialdemokraten lehnen das Vorhaben, viele Asylbegehren direkt an den deutschen Grenzen zu prüfen, vehement ab. Und die Kanzlerin verteidigt vor der CDU-Basis ihren Kurs in der Flüchtlingspolitik.

