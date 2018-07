Sotschi (dpa) - Lewis Hamilton kann seine Titelverteidigung in der Formel 1 schon beim nächsten Rennen in Austin perfekt machen. Es wäre der Triumph im viertletzten Grand Prix der Saison. Danach stehen noch die WM-Läufe in Mexiko, Brasilien und Abu Dhabi an.

Nach seinem Sieg in Russland hat Mercedes-Pilot und Zweifach-Champion Hamilton 302 Punkte und damit 66 Punkte mehr als der neue Zweitplatzierte, Sebastian Vettel von Ferrari (236). Hamiltons Teamkollege Nico Rosberg hat 73 Punkte Rückstand nach seinem Ausfall in Sotschi. Nach dem nächsten Rennen braucht Hamilton 75 Punkte mehr als sein erster Verfolger. Folgende Konstellationen würden Hamilton zum Titelgewinn reichen.

Hamilton wird Weltmeister in Austin,

... wenn er gewinnt und Vettel höchstens Dritter wird.

... wenn er Zweiter wird, Vettel höchstens Sechster und Rosberg höchstens Dritter.

... wenn er Dritter wird, Vettel höchstens Siebter und Rosberg höchstens Vierter.

... wenn er Vierter wird, Vettel höchstens Neunter und Rosberg höchstens Fünfter.

... wenn er Fünfter wird, Vettel höchstens Zehnter und Rosberg höchstens Sechster.