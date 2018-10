Bellinzona (AFP) Der Prozess wegen Datendiebstahls gegen den früheren Angestellten der internationalen Großbank HSBC in der Schweiz, Hervé Falciani, ist am Montag kurz nach Beginn auf Anfang November vertagt worden. Falciani, angeklagt auch wegen Wirtschaftsspionage und Bruch des Bankgeheimnisses, erschien nicht vor dem Gericht in Bellinzona im Süden der Schweiz. Das Gericht habe zwar ihm einen sogenannten Passierschein angeboten, mit dem er hätte anreisen können, ohne festgenommen zu werden, erklärte das Gericht laut Schweizer Nachrichtenagentur SDA. Dies habe er aber nicht angenommen. Der 43-Jährige hatte zudem in einem Interview die Fairness des Verfahrens in Frage gestellt.

