Johannesburg (AFP) Die zwei Nachmieter der Villa in Pretoria, in der Oscar Pistorius im Februar 2013 seine Freundin getötet hatte, haben sich mit einem geschmacklosen Video der Öffentlichkeit präsentiert: Wie örtliche Medien am Montag berichteten, zeigen die beiden südafrikanischen Geschäftsmänner David Scott und Kagiso Mokoape in dem YouTube-Video das Anwesen einschließlich der Toilette, in der Pistorius seine Freundin durch die geschlossene Tür erschossen hatte, und loben das Haus als idealen Ort für Partys.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.