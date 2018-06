Ankara (AFP) Weil sie an der Schändung der Leiche eines kurdischen Aufständischen beteiligt waren, sind zwei türkische Polizisten entlassen worden. Die Beteiligung der beiden sei bei einer internen Untersuchung festgestellt worden, teilte das Innenministerium in Ankara am Montag mit. Video-Aufnahmen von dem Vorfall, bei dem die Leiche des 24-jährigen kurdischen Aufständischen Haci Lokman Birlik an die Stoßstange eines gepanzerten Fahrzeugs geknüpft durch die Straßen von Sirnak geschleift wurde, waren ins Internet gestellt worden und hatte eine Welle der Entrüstung ausgelöst.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.