New York (AFP) Nach den jüngsten Missbrauchsvorwürfen gegen internationale Soldaten in Zentralafrika fordert die UN-Behörde für Frauenangelegenheiten, UN Women, ein internationales Tribunal zur Verfolgung solcher Verbrechen. Dieses solle sich mit schweren Vergehen von Blauhelmsoldaten und möglicherweise auch anderen UN-Mitarbeitern in der Welt befassen, darunter auch Vergewaltigung und Missbrauch, hieß es in einem am Montag veröffentlichten 400-seitigen Bericht der Behörde. Die Hauptautorin Radhika Coomaraswamy beklagte bei einer Pressekonferenz, dass Soldaten in UN-Missionen derzeit nur in ihren Heimatländern belangt werden könnten, was oft aber nicht geschehe.

