Kabul (AFP) Zwei Wochen nach der Einnahme von Kundus haben die radikalislamischen Taliban ihren Rückzug aus der nordafghanischen Stadt erklärt. Wie die Taliban am Dienstag auf ihrer Internetseite mitteilten, zogen sich die Rebellenkämpfer aus taktischen Gründen aus Kundus zurück. Die Taliban hätten "ihren Mudschahedin befohlen, sich von Hauptplatz, Märkten und Regierungsgebäuden in außerhalb gelegene ländliche Gebiete zurückzuziehen", hieß es in der Erklärung. So sollten "die Verteidigungslinien" für künftige Angriffe gestärkt und weitere zivile Opfer vermieden werden.

