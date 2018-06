Los Angeles (AFP) In Hollywood wird laut einem Medienbericht ein Film über den Abgasskandal beim Autobauer Volkswagen geplant. Produziert werden solle das Werk von US-Schauspieler Leonardo DiCaprio, der sich immer wieder für den Schutz der Umwelt einsetzt, berichtete die Zeitschrift "Hollywood Reporter" am Montag. Demnach kauften DiCaprios Produktionsfirma Appian Way und die Gesellschaft Paramount die Rechte an einem noch nicht erschienenen Buch über die Affäre.

