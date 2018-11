Karlsruhe (AFP) Ein Steuerberater, der 2014 einen Finanzbeamten in Rendsburg erschossen hatte, muss wegen Mordes lebenslang ins Gefängnis. Mit einem am Dienstag bekanntgegebenen Beschluss bestätigte der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe ein entsprechendes Urteil des Landgerichts Kiel. (Az: 5 StR 347/15)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.