Frankfurt/Main (AFP) Die staatliche Förderbank KfW stockt ihr Sonderprogramm Flüchtlingsunterkünfte auf eine Milliarde Euro auf. Die erst Anfang September bereitgestellten 300 Millionen Euro seien bereits "nach einigen Tagen ausgeschöpft" gewesen, teilte die Bank am Dienstag in Frankfurt am Main mit. Eine erste Aufstockung um 200 Millionen Euro knapp drei Wochen später reichte ebenfalls nicht aus. Die Nachfrage von Städten und Gemeinden nach den zinslosen KfW-Krediten sei "ungebrochen hoch", teilte die KfW mit. Auch angesichts des nahenden Winters müsse es den Kommunen möglich sein, "schnell und flexibel" eine günstige Finanzierung zu erhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.