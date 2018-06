Berlin (AFP) Mit ihren Äußerungen zur Flüchtlingspolitik hat die SPD den Koalitionspartner Union verärgert. "Die SPD sollte nicht versuchen, gleichzeitig Regierung und Opposition zu sein", mahnte Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer (CDU) am Dienstag in Berlin. Er nehme die Sozialdemokraten als "seltsam orientierungslos" in der Flüchtlingskrise wahr. "Man weiß bei Herrn Gabriel nie, ob er heute die Position von Herrn Seehofer oder der Kanzlerin vertritt."

