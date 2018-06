Berlin (AFP) Die am Dienstag gewählte Doppelspitze der Linken-Fraktion will keine neuen Flügelkämpfe zulassen: Fraktionschefin Sahra Wagenknecht sagte vor Journalisten in Berlin, was in der Vergangenheit "aufeinandergeprallt ist, das ist vorbei". Es gebe innerhalb der Partei zwar unterschiedliche Positionen, etwa in der Frage der Euro-Rettungspolitik, aber diese Diskussionen würden "sachlich und kulturvoll" geführt. Der Ko-Vorsitzende Dietmar Bartsch sagte, innerhalb der Partei gebe es eine über 90-prozentige Übereinstimmung der Positionen.

