Frankfurt/Main (AFP) Der britisch-indische Schriftsteller Salman Rushdie hat nach iranischem Protest gegen seinen Auftritt auf der weltgrößten Buchmesse in Frankfurt am Main einen entschiedenen Einsatz für die Meinungsfreiheit auf der ganzen Welt gefordert. Deren Begrenzung sei "nicht nur Zensur", sondern "ein Angriff auf die menschliche Natur", sagte Rushdie am Dienstag kurz vor der offiziellen Eröffnung der Buchmesse. Ohne Meinungsfreiheit fehlten alle anderen Freiheiten.

