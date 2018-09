Berlin (AFP) Noch bis zum Jahresende wollen sich 800.000 Menschen in Deutschland einer Umfrage zufolge eine neue Spielekonsole zulegen. Drei Millionen weitere Verbraucher könnten sich den Kauf einer solchen Konsole gut vorstellen, teilte der Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware (BIU) am Dienstag mit Verweis auf Zahlen des Marktforschungsunternehmens GfK mit. Insgesamt neigten demnach in diesem Jahr rund zehn Prozent mehr Deutsche zum Kauf einer neuen Spielekonsole als noch im Vorjahr. Besonders groß sei das Kaufinteresse bei den der 40- bis 49-Jährigen.

