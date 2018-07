Warschau (AFP) In den ersten neun Monaten dieses Jahres sind nach Angaben der EU-Grenzschutzbehörde Frontex mehr als 710.000 Flüchtlinge in die EU eingereist, 430.000 mehr als im gesamten vergangenen Jahr. Am meisten Einwanderer seien auf den griechischen Inseln in der Ägäis eingetroffen, erklärte Frontex am Dienstag. Im September trafen den Angaben zufolge aber 20.000 Menschen weniger als noch im August ein.

