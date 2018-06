Calais (AFP) Aus Protest gegen eine höhere Arbeitsbelastung wegen der Flüchtlingskrise ist das Sicherheitspersonal am Hafen von Calais in einen Streik getreten. Die Sicherheitsleute blockierten am Dienstag zudem für Lastwagen die Zugänge zum Hafen der nordfranzösischen Küstenstadt, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Nach Angaben eines Gewerkschaftsvertreters wurde nur eine von fünf Zufahrten geöffnet, die Lastwagen auf dem Weg nach Großbritannien kamen dort nur sehr langsam voran.

