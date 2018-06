London (AFP) Nach einem Jahr in Haft drohen einem 74-jährigen Briten in Saudi-Arabien noch 350 Peitschenhiebe. Aus Sorge um das Leben von Karl Andree drängt seine Familie die britische Regierung nun zur Intervention. "Er hat seine Zeit abgesessen, er sollte freigelassen werden", sagte sein Sohn Simon am Dienstag dem britischen Rundfunk BBC. "Wegen seines Alters fürchten wir, dass er das Auspeitschen nicht überleben würde."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.