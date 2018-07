Washington (AFP) Die USA haben die irakischen Streitkräfte ermutigt, die Stadt Ramadi aus den Händen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu befreien. Irakische Soldaten hätten bereits rund um die Hauptstadt der Provinz Anbar Stellung bezogen, um die "entscheidende Phase" der Offensive zur Rückeroberung der Stadt zu starten, sagte der US-Militärsprecher Steve Warren am Dienstag. Aus Sicht der USA lasse die Lage an der Front nun zu, "in die Stadt vorzurücken".

