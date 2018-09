Jerusalem (AFP) Bei mehreren Attacken in Jerusalem hat es am Dienstag mindestens vier Tote und zahlreiche Verletzte gegeben. Ein Unbekannter raste mit seinem Wagen in eine Gruppe Wartender an einer Bushaltestelle und griff Passanten anschließend mit einem Messer an. Nach Angaben von Rettungskräften tötete er einen Passanten und verletzte einen zweiten leicht. Der Angreifer wurde ebenfalls verletzt.

