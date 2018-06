Jerusalem (dpa) - Bei zwei Attacken in Jerusalem sind mindestens 21 Menschen verletzt worden, davon acht schwer. Das berichtet die Webseite ynetnews.com. In einem Fall fuhr der Attentäter mit seinem Wagen in eine Gruppe von wartenden Menschen an einer Bushaltestelle. Er stieg aus und stach auf die Passanten ein. Im zweiten Fall griffen zwei Attentäter Fahrgäste in einem Autobus an und verletzen mehrere von ihnen. Polizisten erschossen die beiden Männer. In den vergangenen Tagen war es zu einer Serie von Messerangriffen gekommen.

