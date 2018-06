London (dpa) - Der Hollywoodstar Johnny Depp (52) hat eigenen Angaben zufolge kein Interesse an einem Oscar. "Ich will niemals so ein Ding gewinnen", sagte der US-Schauspieler ("Fluch der Karibik") der britischen BBC-Radiosendung "Newsbeat".

Er wolle keine Rede halten müssen. Außerdem: "Gewinnen bedeutet, dass man mit jemandem konkurriert, und ich konkurriere mit niemandem." Zwei- oder dreimal sei er nominiert worden, und das sei genug.

Es wird spekuliert, dass Depp für seine Rolle als US-Gangster James "Whitey" Bulger im Film "Black Mass" für einen Oscar nominiert werden könnte. Der Film kommt am Donnerstag in Deutschland in die Kinos.