Rangun (AFP) Bei einem Erdrutsch in Myanmar sind mindestens 17 Menschen getötet worden. Mehr als 360 weitere Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, wie die Zeitung "Global New Light of Myanmar" am Dienstag berichtete. Die Erdmassen waren am Montagabend auf das Dorf Hpa-saung im abgelegenen Bundesstaat Kayah niedergegangen. Zuvor hatte es heftig geregnet, weitere Regenfälle wurden erwartet.

