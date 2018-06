New York (SID) - Die Kansas City Royals und die Toronto Blue Jays haben mit Auswärtssiegen ihre Halbfinal-Chancen in der nordamerikanischen Baseball-Profiliga MLB gewahrt. Dagegen legten die Chicago Cubs und die New York Mets mit dem jeweils zweiten Sieg im dritten Spiel die Weichen auf den Einzug in die Runde der letzten Vier.

Kansas City setzte sich bei den Houston Astros mit 9:6 durch und glich damit in der Serie best of five ebenso zum 2:2 aus wie Toronto durch ein 8:4 bei den Texas Rangers. Mit 2:1 in Führung gingen die Chicago Cubs mit einem 8:6 gegen die St. Louis Cardinals und die New York Mets mit dem 13:7 gegen die Los Angeles Dodgers.

Die Cubs, die seit 107 Jahren auf ihren dritten World-Series-Gewinn warten, stellten gegen die Cardinals mit sechs Homeruns einen Play-off-Rekord auf.