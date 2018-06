Beirut (AFP) Die islamistische Al-Nusra-Front, syrischer Ableger des sunnitischen Al-Kaida-Netzwerks, hat auf die Tötung des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad eine Belohnung von drei Millionen Euro ausgesetzt. In einer am Montagabend verbreiteten Audioaufnahme erklärt der Al-Nusra-Chef Abu Mohammed al-Dschulani, die Summe werde jedem gezahlt, der Assad töte, auch Mitgliedern der Präsidentenfamilie. "Wie lange noch wird das Blut der Muslime fließen für einen Mann, der die Macht liebt?", heißt es in der Aufnahme.

