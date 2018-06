Beirut (AFP) Nach dem militärischen Eingreifen Russlands in Syrien haben die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete Al-Nusra-Front und die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) Moskau Rache geschworen. Al-Nusra-Chef Abu Mohammed al-Dscholani rief am Dienstag Dschihadisten im Kaukasus zu Vergeltungstaten auf. IS-Sprecher Abu Mohammed al-Adnani sagte, Russland werde in Syrien besiegt werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.