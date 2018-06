Damaskus (AFP) Die russische Botschaft in Damaskus ist am Dienstag von zwei Raketen getroffen worden. Mehr als 300 Menschen hatten sich vor dem Gebäude versammelt, um Russland für die Luftangriffe auf Gegner von Machthaber Baschar al-Assad zu danken, als die Raketen in die Botschaft einschlugen, berichteten Reporter der Nachrichtenagentur AFP von vor Ort. Unter den Demonstranten brach Panik aus. Ob es Tote oder Verletzte gab, war zunächst unklar.

