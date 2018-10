New York (AFP) Aerosmith-Sänger Steve Tyler will seinen Song "Dream On" nicht mehr bei Wahlkampfveranstaltungen des republikanischen US-Präsidentschaftsbewerbers Donald Trump hören. Die Anwälte des Rockmusikers kritisierten in einem auf Samstag datierten Schreiben, dass der Hit aus dem Jahr 1973 trotz einer im August eingereichten Beschwerde bei einem Auftritt Trumps am Samstag im Bundesstaat Georgia abgespielt worden sei. Dadurch werde der "falsche Eindruck" erweckt, dass Tyler hinter Trumps Bewerbung stehe.

