Peking (AFP) Nach einem Jahrzehnt in Haft ist ein tibetischer Autor nach Angaben einer US-Menschenrechtsorganisation freigelassen worden. Der 39-jährige Dolma Kyab sei freigekommen, nachdem er vor zehn Jahren von den chinesischen Behörden wegen des Vorwurfs der "Staatsgefährdung" verurteilt worden sei, teilte die US-Aktivistengruppe International Campaign for Tibet (ICT) am späten Dienstagabend mit. Kyba konnte das Gefängnis in der tibetischen Hauptstadt Lhasa demnach in der vergangenen Woche verlassen.

