Brüssel (AFP) Die Bundesregierung will die Grenzkontrollen wegen der Flüchtlingskrise über Ende Oktober hinaus verlängern, wenn sich die Lage bis dahin nicht entspannt. Dies kündigt Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) in einem Schreiben an den Rat der EU-Mitgliedstaaten an, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag. Er beruft sich dabei auf eine Rechtsgrundlage, die Grenzkontrollen im Notfall über bis zu zwei Jahre ermöglichen würde. Deutschland hatte vorübergehende Grenzkontrollen Mitte September eingeführt, nachdem über Österreich tausende Flüchtlinge nach Bayern gekommen waren.

