Berlin (AFP) Die Bundesregierung will das Meister-Bafög stärken und mehr in die berufliche Bildung investieren. Ein vom Kabinett am Mittwoch in Berlin beschlossener Entwurf zum Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG) sieht unter anderem vor, dass das Meister-Bafög für Alleinstehende um 71 Euro auf 768 Euro steigen soll, wie das Bundesbildungsministerium mitteilte. Demnach steigt der maximale Beitrag für Lehrgangs- und Prüfungskosten von 10.226 Euro auf 15.000 Euro.

