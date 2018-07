Berlin (AFP) CDU-Vize Thomas Strobl ist Berichten entgegengetreten, wonach in der Flüchtlingspolitik der Rückhalt für Bundeskanzlerin und Parteichefin Angela Merkel in der Unionsfraktion drastisch schwindet. So große Herausforderungen wie die Bewältigung der hohen Flüchtlingszahlen führten "natürlich zu Diskussionen", sagte Strobl am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". In einer Sitzung der CDU/CSU-Fraktion am Dienstagabend seien Argumente ausgetauscht worden, aber das heiße nicht, "dass das ein Misstrauensvotum gegen die Bundeskanzlerin ist".

