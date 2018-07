Düsseldorf (AFP) Der im Umbau begriffene Energiekonzern Eon verkauft seine norwegische Erdöl- und Erdgasfördertochter. Die Einheit mit Beteiligungen an 43 Förderlizenzen solle an die DEA Deutsche Erdöl AG abgetreten werden, teilte Eon am Mittwoch mit. Der Wert der Transaktion betrage 1,4 Milliarden Euro. Sie müsse wie üblich noch von den Aufsichtsbehörden Norwegens und der EU genehmigt werden.

