Baden-Baden (AFP) Der Geschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, warnt angesichts der momentanen Flüchtlingsproblematik vor hilflosen Kommunen. Sinke die Zahl der Neuankömmlinge nicht, seien viele Städte und Gemeinden mit deren Unterbringung, Versorgung und Integration überfordert, sagte er am Mittwoch in verschiedenen Interviews. Am Mittag will der Städte- und Gemeindebund gemeinsam mit der Deutschen Polizeigewerkschaft ein Positionspapier zum Thema vorstellen.

