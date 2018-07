München (AFP) Die Commerzbank soll Medienberichten zufolge 17 Millionen Euro Bußgeld für Schwarzgeldgeschäfte in Luxemburg und Panama zahlen. Darauf hätten sich die Bank und die ermittelnde Staatsanwaltschaft Köln geeinigt, berichteten am Mittwochabend "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR. Der Bußgeldbescheid wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung solle in nächster Zeit erfolgen.

