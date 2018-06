Hamm (AFP) Der Vorstand eines Vereins darf die einzelnen Mitglieder statt per Brief auch per E-Mail zur Mitgliederversammlung einladen. Die elektronische Post genüge einer in der Vereinssatzung verankerten Schriftform der Einladung, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Hamm in einem am Mittwoch veröffentlichten rechtskräftigen Beschluss. Bei der Einladung per Mail sei auch eine Unterschrift des Vorstandes entbehrlich. (Az. 27 W 104/15)

