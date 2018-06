Erfurt (AFP) In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) deutlich mehr Geld für die Unterbringung der Flüchtlinge verlangt. In dem Brief, aus dem die "Thürniger Allgemeine" (Donnerstagsausgabe) zitiert, wirft Ramelow Merkel eine "untaugliche Kostenverteilung" vor. So werde es 2016 in Thüringen "zu einem besonderen Aufwuchs im Haushalt von rund 400 Millionen Euro" kommen", der "nicht durch Zuführungen des Bundes ausgeglichen werden" könne. Hier seien Nachbesserungen nötig.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.